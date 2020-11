Milan: Leao ko, lesione al bicipite femorale (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao domenica a Napoli. Come fa sapere il club, l'attaccante durante l'incontro di ieri con la nazionale portoghese under 21, ha riportato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Ildovrà fare a meno di Rafaeldomenica a Napoli. Come fa sapere il club, l'attaccante durante l'incontro di ieri con la nazionale portoghese under 21, ha riportato ...

