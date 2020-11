Milan | Leao ko | lesione al bicipite femorale

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA, 19 NOV - Ildovrà fare a meno di Rafaeldomenica a Napoli. Come fa sapere il club, l'attaccante durante l'incontro di ieri con la nazionale portoghese under 21, ha riportato una ...

Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao domenica a Napoli. Come fa sapere il club rossonero, l’attaccante durante l’incontro di mercoledì con la nazionale portoghese Under 21 (contro i Paesi Bassi, ...Rafael Leao lascia il ritiro con la Nazionale a causa di un infortunio che metterebbe a rischio la sua presenza in Napoli-Milan.