Milan, Gazidis: "Con i nuovi stadi per l'Italia sarà più facile vincerà la lotta al razzismo" (Di giovedì 19 novembre 2020) L'amministratore delegato rossonero ha parlato ai microfoni di ESPN della situazione razzismo in Italia. Leggi su 90min (Di giovedì 19 novembre 2020) L'amministratore delegato rossonero ha parlato ai microfoni di ESPN della situazionein

MilanPress_it : ?? L'ad rossonero Ivan #Gazidis sul tema #razzismo nel calcio ???????? @acmilan ??? #milanpress #nottoracism #racism… - cn1926it : #Milan, #Gazidis: “Il razzismo è un male sociale, ostacola lo sviluppo della Serie A” - SLollo82 : @NonEvoluto @acmilan @AIM_Sport Eh ma Gazidis... ?? comunque sto trend lo devi richiamare in “4:24 minuti di Milan” ???? - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Milan, #Gazidis: 'Il razzismo in #SerieA? Ecco come sconfiggerlo' | News - PianetaMilan : #Milan, #Gazidis: 'Il razzismo in #SerieA? Ecco come sconfiggerlo' | News -