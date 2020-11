Milan che guaio | Leao è infortunato | salta il Napoli

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Stefano #Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informat… - reportrai3 : Perché è stato tenuto nascosti finora che due membri del Cda del #Milan sono di fatto i proprietari della squadra?… - tancredipalmeri : Il Guardian incredulo non può che ridicolizzare la Sovrintendenza sull’abbattimento di San Siro, che non rivestireb… - Ildepaa : @MajimbuAlkeb @WhyAlwaysMajico Se sei quello della foto hai preso più schiaffi tu che allegri nello spogliatoio post arsenal Milan 3/0 - museodiemozioni : RT @museodiemozioni: Giochiamo??? Rieccoci Contest Museo di Emozioni Risultato esatto e marcatori Napoli Milan di domenica sera ?? Un bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan che

Il Milanista

Il portoghese si ferma almeno per dieci giorni, out per la sfida in Campania e per quella di Europa League contro il Lille. Recuperato Saelemaekers: ...MILANO – Guai per il Milan, che perde Rafael Leao, vittima di un infortunio, ieri con la nazionale portoghese Under 21 (contro l’Olanda): il giovane attaccante, uno dei più in forma tra i rossoneri de ...