Milan, Abbiati: “Bonera in panchina? Bella opportunità per lui, ha il carattere giusto” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ex portiere del Milan, Christian Abbiati, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha speso delle importanti parole d’elogio per il suo ex compagno di squadra Daniele Bonera, che domenica sera contro il Napoli sostituirà Stefano Pioli in panchina: “Per Daniele è una Bella opportunità e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta succedendo qualcosa che ti fa crescere per forza”. “Ha il carattere giusto per affrontare questa avventura, ha giocato tanti anni con il Milan a San Siro e sa bene che cosa significa la pressione. Poi, è ovvio, avrà tutti gli occhi addosso e magari venerdì e sabato non dormirà (altra risata, ndr). Scherzi a parte, ha un buon rapporto con Pioli e se la caverà benone”, ha concluso ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ex portiere del, Christian, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha speso delle importanti parole d’elogio per il suo ex compagno di squadra Daniele Bonera, che domenica sera contro il Napoli sostituirà Stefano Pioli in: “Per Daniele è unae sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. Gli sta succedendo qualcosa che ti fa crescere per forza”. “Ha ilgiusto per affrontare questa avventura, ha giocato tanti anni con ila San Siro e sa bene che cosa significa la pressione. Poi, è ovvio, avrà tutti gli occhi addosso e magari venerdì e sabato non dormirà (altra risata, ndr). Scherzi a parte, ha un buon rapporto con Pioli e se la caverà benone”, ha concluso ...

