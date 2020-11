Migranti: Tardino, 'Parlamento europeo toglie parola a Lega' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “La Ue che a parole si dice così attenta al rispetto della democrazia e dei diritti, oggi nega alla Lega e ad altri Gruppi di intervenire alla conferenza sull'immigrazione organizzata da Parlamento europeo e Bundestag tedesco, con la scusa del tempo esaurito, così da non interrompere la loro propaganda a favore di porti aperti, Ong e accoglienza senza freni". Lo lamenta Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega. "Purtroppo, il presidente Sassoli -aggiunge l'esponente del Carroccio- ancora una volta predica bene e razzola male: si definiscono ‘democratici' ma, oltre a non far parlare chi la pensa diversamente, nemmeno prevedono un dibattito sugli argomenti trattati, come per esempio sulla Sicilia, sulla quale Sassoli ha dimostrato di non conoscere la gravità della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “La Ue che a parole si dice così attenta al rispetto della democrazia e dei diritti, oggi nega allae ad altri Gruppi di intervenire alla conferenza sull'immigrazione organizzata dae Bundestag tedesco, con la scusa del tempo esaurito, così da non interrompere la loro propaganda a favore di porti aperti, Ong e accoglienza senza freni". Lo lamenta Annalisa, europarlamentare della. "Purtroppo, il presidente Sassoli -aggiunge l'esponente del Carroccio- ancora una volta predica bene e razzola male: si definiscono ‘democratici' ma, oltre a non far parlare chi la pensa diversamente, nemmeno prevedono un dibattito sugli argomenti trattati, come per esempio sulla Sicilia, sulla quale Sassoli ha dimostrato di non conoscere la gravità della ...

