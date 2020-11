Migranti: Tardino, ‘Parlamento europeo toglie parola a Lega’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La Ue che a parole si dice così attenta al rispetto della democrazia e dei diritti, oggi nega alla Lega e ad altri Gruppi di intervenire alla conferenza sull’immigrazione organizzata da Parlamento europeo e Bundestag tedesco, con la scusa del tempo esaurito, così da non interrompere la loro propaganda a favore di porti aperti, Ong e accoglienza senza freni”. Lo lamenta Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La Ue che a parole si dice così attenta al rispetto della democrazia e dei diritti, oggi nega alla Lega e ad altri Gruppi di intervenire alla conferenza sull’immigrazione organizzata da Parlamentoe Bundestag tedesco, con la scusa del tempo esaurito, così da non interrompere la loro propaganda a favore di porti aperti, Ong e accoglienza senza freni”. Lo lamenta Annalisa, europarlamentare della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Migranti: Tardino, 'Parlamento europeo toglie parola a Lega'... - Agenparl : Migranti, Tardino (Lega): Ue ci nega parola per fare propaganda pro Ong senza contraddittorio - - Marc852835993 : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: in Ue Pd e M5s negano richiesta Lega per un dibattito su emergenza immigrazione in Italia, vergogna! htt… - TerlizziGerard3 : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: in Ue Pd e M5s negano richiesta Lega per un dibattito su emergenza immigrazione in Italia, vergogna! htt… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: Annalisa Tardino: in Ue Pd e M5s negano richiesta Lega per un dibattito su emergenza immigrazione in Italia, vergogna! htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Tardino Migranti: Tardino, 'Parlamento europeo toglie parola a Lega' Il Tempo Migranti: Sassoli, “regole comuni per slavataggi, non criminalizzare le Ong”

Nell’Ue occorre creare “un sistema di regole condivise per il salvataggio in mare e lo sbarco delle persone, senza criminalizzare chi salva vite in mare”, come le Ong, “perché adempie non solo ad un o ...

Due Marie per una carovana

Una arriva da Cuba, l’altra dall’Honduras. Vogliono raggiungere il Messico unendosi a migliaia di migranti in questa prima traversata ...

Nell’Ue occorre creare “un sistema di regole condivise per il salvataggio in mare e lo sbarco delle persone, senza criminalizzare chi salva vite in mare”, come le Ong, “perché adempie non solo ad un o ...Una arriva da Cuba, l’altra dall’Honduras. Vogliono raggiungere il Messico unendosi a migliaia di migranti in questa prima traversata ...