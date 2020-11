Michelle Hunziker non trattiene le lacrime: “Mi viene da piangere”, che succede? (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella serata di ieri, 18 novembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata di All Together Now. I concorrenti continuano la loro corsa verso il montepremi, tra nuove sfide e difficoltà. E tra gli artisti in gara, Eki è sicuramente tra i favoriti. Infatti, durante l’ultima diretta è riuscito ad ottenere il massimo del punteggio, accedendo così al round successivo. Ma durante la sua esibizione non sono mancati momenti di commozione, soprattutto da parte della padrona di casa Michelle Hunziker. Ma vediamo meglio cosa è successo. Eki fa commuovere la Hunziker: “Sono svizzera, non posso” Eki è sicuramente tra i concorrenti più amati di quest’ultima edizione di All Together Now. Il cantante ha origini indonesiane, ma da qualche anno è in Italia e fa l’artista di strada in piazza Duomo a Milano. Proprio durante la puntata di ieri sera, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella serata di ieri, 18 novembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata di All Together Now. I concorrenti continuano la loro corsa verso il montepremi, tra nuove sfide e difficoltà. E tra gli artisti in gara, Eki è sicuramente tra i favoriti. Infatti, durante l’ultima diretta è riuscito ad ottenere il massimo del punteggio, accedendo così al round successivo. Ma durante la sua esibizione non sono mancati momenti di commozione, soprattutto da parte della padrona di casa. Ma vediamo meglio cosa è successo. Eki fa commuovere la: “Sono svizzera, non posso” Eki è sicuramente tra i concorrenti più amati di quest’ultima edizione di All Together Now. Il cantante ha origini indonesiane, ma da qualche anno è in Italia e fa l’artista di strada in piazza Duomo a Milano. Proprio durante la puntata di ieri sera, ...

zazoomblog : Ilary Blasi lo sgarbo incredibile all’amica Michelle Hunziker. Fan allibiti: «Hanno litigato?» - #Ilary #Blasi… - StaculG : @MediasetPlay @m_hunziker @_AnnaTatangelo_ @jaxofficial @RengaOfficial @Rita_Pavone_ Bellissima serata , finalmente… - zazoomblog : “Non posso è vietato…”. Michelle Hunziker con tutto lo studio commosso cala il gelo - #posso #vietato…”. #Michelle… - Porcu93580542 : @MediasetPlay @m_hunziker @jaxofficial Bella, brava e simpatica, un mix stupendo, grande Michelle Hunziker sei una bomba?? - zazoomblog : All Together Now. Ilary Blasi lo sgarbo incredibile allamica Michelle Hunziker. Fan allibiti: Hanno litigato? -… -