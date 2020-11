Michelle Hunziker | il messaggio pieno di emozione su Instagram | VIDEO

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una sontuosasul suo profilo personalemostra un momento denso di significato. E lei è la solita meraviglia. È splendidanel far vedere ai suoi followers un momento per lei magnifico. Il tutto è avvenuto nel corso di ‘All Togheter Now’, la trasmissione incentrata sulla musica che mette alla prova L'articoloildisuè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Michelle Hunziker spiazza tutti ad All Together Now: «Mi viene da piangere, ma non posso farlo...». Questa sera, in onda su Canale 5, ...Guarita dal coronavirus, la figlia di Michelle Hunziker racconta ai suoi follower la sua esperienza e ammette: "Sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci" ...