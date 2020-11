Michelle Hunziker brilla a All Together Now: quanto costa il suo abito (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche la terza puntata di All Together Now è stata piena di emozioni. La gara per conquistare i giudici speciali e il muro dei cento e vincere così il montepremi di 50mila euro sta decisamente entrando nel vivo. I concorrenti stanno dando il meglio e alcuni riescono davvero a fare breccia nel cuore di tutti. Come Eki, che è decisamente riuscito mettere d’accordo Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax ma anche il famoso muro dei cento. Il concorrente di origine indonesiana ma da tanto tempo in Italia è un artista di strada che si esibisce in piazza Duomo, a Milano, e in realità già dalle scorse puntate si era capito che uno dei talenti più apprezzati e amati dai protagonisti di All Together Now. (Continua dopo la foto) Ma prima di iniziare la performance di mercoledì stasera, Eki ha rivelato che nel caso vincesse i 50mila euro in palio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche la terza puntata di AllNow è stata piena di emozioni. La gara per conquistare i giudici speciali e il muro dei cento e vincere così il montepremi di 50mila euro sta decisamente entrando nel vivo. I concorrenti stanno dando il meglio e alcuni riescono davvero a fare breccia nel cuore di tutti. Come Eki, che è decisamente riuscito mettere d’accordo Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax ma anche il famoso muro dei cento. Il concorrente di origine indonesiana ma da tanto tempo in Italia è un artista di strada che si esibisce in piazza Duomo, a Milano, e in realità già dalle scorse puntate si era capito che uno dei talenti più apprezzati e amati dai protagonisti di AllNow. (Continua dopo la foto) Ma prima di iniziare la performance di mercoledì stasera, Eki ha rivelato che nel caso vincesse i 50mila euro in palio, ...

