Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del mondo secondo People (Di giovedì 19 novembre 2020) La rivista People ha eletto Michael B. Jordan l’uomo più sexy del mondo per il 2020. L’attore 33enne noto per aver interpretato Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed nella serie di film spin-off di Rocky e il villain Erik Killmonger in Black Panter. Jordan raccoglie il testimone dal cantante John Legend eletto lo scorso anno, ma la lista è lunga e include tra i molti Idris Elba, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth e Ryan Reynolds. Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime. Michael B. Jordan protagonista e regista di Creed 3 Nell’intervista con People, Jordan ringrazia i suoi genitori e l’intera sua famiglia per il supporto ... Leggi su cineblog (Di giovedì 19 novembre 2020) La rivistaha elettoB.piùdelper il 2020. L’attore 33enne noto per aver interpretato Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed nella serie di film spin-off di Rocky e il villain Erik Killmonger in Black Panter.raccoglie il testimone dal cantante John Legend eletto lo scorso anno, ma la lista è lunga e include tra i molti Idris Elba, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth e Ryan Reynolds. Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime.B.protagonista e regista di Creed 3 Nell’intervista conringrazia i suoi genitori e l’intera sua famiglia per il supporto ...

