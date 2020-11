"Mi viene da piangere, non posso". Dramma in tv, il caso che fa crollare Michelle Hunziker in diretta (Di giovedì 19 novembre 2020) Si è commossa Michelle Hunziker nell'ultima puntata di All Together Now, in onda su canale 5. A intenerire la conduttrice sono state le parole di un concorrente, Eki, un'artista di strada di piazza Duomo a Milano, originario dell'Indonesia. Il cantante piace a tutti all'interno della trasmissione, sia ai quattro giurati speciali, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo; sia al Muro dei cento. Prima di iniziare la performance Eki ha detto che, in caso di vittoria, userebbe i 50mila euro in palio per pagare la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato profondamente la Hunziker: "Mi viene da piangere, ma sono svizzera e non posso farlo... Ti si ama Eki". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Si è commossanell'ultima puntata di All Together Now, in onda su canale 5. A intenerire la conduttrice sono state le parole di un concorrente, Eki, un'artista di strada di piazza Duomo a Milano, originario dell'Indonesia. Il cantante piace a tutti all'interno della trasmissione, sia ai quattro giurati speciali, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo; sia al Muro dei cento. Prima di iniziare la performance Eki ha detto che, indi vittoria, userebbe i 50mila euro in palio per pagare la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato profondamente la: "Mida, ma sono svizzera e nonfarlo... Ti si ama Eki".

keynblaine : @eIaineikeda @taisukekogame mi viene proprio da piangere dei lacrimoni - SilviaTeresa14 : @Cecilia16484158 Non farmici pensare, che se penso ad adesso mi viene da piangere. - fedelybts : Penso che here u are rimarrà uno dei manhwa più belli che io abbia letto Yu yang li huan sono così belli Mi viene… - borntovixx : hhhhhhhhh mi viene da piangere voglio dormire e basta - ilpazzodizona : devono portare nonno in ospedale e stanno aspettando la cazzo di ambulanza da un'ora mi viene da piangere -

Ultime Notizie dalla rete : viene piangere Covid, nella trincea del Pronto Soccorso: «I negazionisti? A sentirli viene da piangere» Corriere TV Michelle Hunziker dramma a All Together Now: "Mi viene da piangere, non posso"

in caso di vittoria, userebbe i 50mila euro in palio per pagare la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato profondamente la Hunziker: "Mi viene da piangere, ma sono ...

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe e Matilde Brandi quasi alle mani: "Un autore le ha dovute dividere", il retroscena

Le ex coinquiline Franceska Pepe e Matilde Brandi stavano per venire alle mani dietro le quinte della trasmissione ... dove la ex ballerina era scoppiata a piangere per gli attacchi dell’influencer.

in caso di vittoria, userebbe i 50mila euro in palio per pagare la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Parole che hanno toccato profondamente la Hunziker: "Mi viene da piangere, ma sono ...Le ex coinquiline Franceska Pepe e Matilde Brandi stavano per venire alle mani dietro le quinte della trasmissione ... dove la ex ballerina era scoppiata a piangere per gli attacchi dell’influencer.