Meteo Roma del 19-11-2020 ore 06 | 10

(Di giovedì 19 novembre 2020)Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino di Seregno ovunque con sé stessi banchi di nebbia sulla pianura padana al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie persistenti lungo il Po in serata tempo in peggioramento con precipitazioni a partire dai nord-orientali deboli nevicate su Alpi Orientali Appennino settentrionale dai 1400 metri al centro al mattino ad esempio schiarite su tutti i settori al pomeriggio situazione invariata con assenza di precipitazioni aumento della nuvolosità in serata e pioggia in transito in nottata da settentrione al sud numerosità irregolare sulle Isole maggiori al mattino con locali piovaschi sulla Sicilia altrove tempo asciutto al pomeriggio tempo stabile su tutto il Meridione in serata nuvolosità in aumento sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati temperature ...