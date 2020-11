Meteo Italia nel lungo termine: avremo il primo assaggio d’Inverno (Di giovedì 19 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le condizioni Meteo climatiche stanno cambiando, un cambiamento che abbiamo individuato tempo addietro e che pian piano dovrebbe traghettarci verso l’esordio dell’inverno Meteorologico (il 1° dicembre). La perturbazione del fine settimana, che sarebbe meglio definire un vero e proprio vortice freddo, farà da apripista alla ricollocazione barica continentale e ai peggioramenti successivi. I più attenti ricorderanno che a suo tempo parlammo del possibile isolamento di un’alta pressione sul nord Europa, il ché ovviamente avrebbe potuto facilitare la discesa d’aria fredda sia sull’Europa orientale sia sui settori centro meridionali del vecchio continente. Tale ipotesi viene nuovamente presa seriamente in considerazione, diciamo a cavallo tra fine novembre e i primi di dicembre. La struttura ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le condizioniclimatiche stanno cambiando, un cambiamento che abbiamo individuato tempo addietro e che pian piano dovrebbe traghettarci verso l’esordio dell’invernorologico (il 1° dicembre). La perturbazione del fine settimana, che sarebbe meglio definire un vero e proprio vortice freddo, farà da apripista alla ricollocazione barica continentale e ai peggioramenti successivi. I più attenti ricorderanno che a suo tempo parlammo del possibile isolamento di un’alta pressione sul nord Europa, il ché ovviamente avrebbe potuto facilitare la discesa d’aria fredda sia sull’Europa orientale sia sui settori centro meridionali del vecchio continente. Tale ipotesi viene nuovamente presa seriamente in considerazione, diciamo a cavallo tra fine novembre e i primi di dicembre. La struttura ...

Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 20/11/2020, diramato dal @DPCgov il 19/11/2020 15:36 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 19/11/2020, diramato dal @DPCgov il 19/… - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - MALTEMPO su tutta #ITALIA eccetto al nord-ovest, clima freddo ma soleggiato nel #weekend - ilmeteoit : #Meteo: tra poche ore #VENTI #FURIBONDI colpiranno l'Italia, con raffiche fino a 120 km/h e possibili #MAREGGIATE - TeleradioNews : Italia, Meteo: tanto tuonò che piovve: a furia di ‘sollecitarlo’, dovrebbe arrivare il freddo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: WEEKEND, SFURIATA INVERNALE sull'ITALIA! TEMPERATURE giù di 15°C, GELATE e NEVICATE tra Sabato e Domenica iLMeteo.it Covid, Conte: "Presto nuove misure per l'economia"

"Siamo consapevoli" che l'emergenza economica richiede un "sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ...

Google Maps ora ci guida anche attraverso la pandemia: arrivano i dati locali sui contagi

Google ha aggiornato il proprio servizio di mappe introducendo una novità: Google Maps infatti ora mostra i dati sui casi di Covid-19 in una determinata zona (Stato, regione, provincia o città). Una f ...

"Siamo consapevoli" che l'emergenza economica richiede un "sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ...Google ha aggiornato il proprio servizio di mappe introducendo una novità: Google Maps infatti ora mostra i dati sui casi di Covid-19 in una determinata zona (Stato, regione, provincia o città). Una f ...