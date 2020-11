"Messi, offerta del Manchester City: 60 milioni di euro al Barcellona" (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - " Sono stanco di essere sempre il problema di tutto nel club " sono le parole di Leo Messi , che ha risposto stizzito, al rientro a Barcellona dal Perù dove ha giocato e vinto con l'Argentina, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA - " Sono stanco di essere sempre il problema di tutto nel club " sono le parole di Leo, che ha risposto stizzito, al rientro adal Perù dove ha giocato e vinto con l'Argentina, ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Messi, offerta del Manchester City: 60 milioni di euro al Barcellona' Come riporta il Sun, il club ingl… - sportli26181512 : 'Messi, offerta del Manchester City: 60 milioni di euro al Barcellona': Come riporta il Sun, il club inglese sembra… - sarti_fede : @P10paola @iannetts70 Stanno distruggendo tutta la possibile offerta per i clienti... poi dicono che puoi aprire, m… - infoitsport : Manchester City, ritorno di fiamma per Messi: pronta una nuova offerta per l'argentino - TUTTOJUVE_COM : Futuro in Premier per Messi? Il Manchester City pronto a una nuova offerta -