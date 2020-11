Mercoledì 18 Novembre 2020 – 276ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 19 novembre 2020) seduta Ora inizio: 16:30 Il Senato tornerà a riunirsi Mercoledì 25 Novembre, alle ore 9.30, per comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 19 novembre 2020)Ora inizio: 16:30 Il Senato tornerà a riunirsi25, alle ore 9.30, per comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. Powered by WPeMatico

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #18novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. ?? Consulta… - raicinque : Nonostante fosse determinato a sfuggire alla sua creatura, Sir Conan Doyle si è ritrovato intrappolato e oscurato d… - raicinque : L'ultimo grande album del secolo. Il documentario #Nevermind Classic Album va in onda mercoledì 18 novembre alle 22… - AmnestyPiemonte : Save the date: I RACCONTI DI PARVANA – THE BREADWINNER di Nora Twomey Sottodiciotto Film Festival Mercoledì 25 nov… - ReggioPress : Tg Reggio, mercoledì 18 novembre 2020 -