Mercato Juventus, Marotta scippa il fantasista a Paratici

La Juventus programma il Mercato per la prossima sessione invernale e, già da mesi, ha messo nel mirino Rodrigo De Paul. L'argentino, in estate, ha addirittura rifiutato un'offerta molto allettante del Leeds per restare in Serie A. L'Udinese valuta il cartellino del ragazzo circa 40 milioni di Euro ma non accetta contropartite tecniche. Il club di Andrea Agnelli deve però essere vigile a causa dell'inserimento dell'Inter nella corsa all'argentino.

Mercato Juventus: anche l'Inter su De Paul

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri vorrebbero approfittare delle imminenti cessioni di Christian Eriksen e Matias Vecino per ingaggiare rispettivamente De Paul e Kantè.

La Juventus programma il mercato per la prossima sessione invernale e, già da mesi, ha messo nel mirino Rodrigo De Paul. L’argentino, in estate, ha addirittura rifiutato un’offerta molto allettante de ...

Padoin: «È un campionato particolare ma Juve e Inter rimangono le favorite per lo scudetto»

JUVE CAGLIARI – «Ronaldo non si ferma , i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per ...

JUVE CAGLIARI – «Ronaldo non si ferma , i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per ...