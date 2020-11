Mercato Juve, una pretendente si ritira dalla corsa: Paratici fiuta l’affare (Di giovedì 19 novembre 2020) Occhi aperti per la Juventus sul fronte calcioMercato europeo. La dirigenza torinese starebbe monitorando attentamente l’evolversi di varie situazioni che intrigherebbero la società, al fine di regalare ad Andrea Pirlo elementi di spessore che andrebbero ad aumentare la qualità della rosa a disposizione del Maestro. Fabio Paratici sarebbe alla ricerca, in particolar modo, di almeno un centrocampista di qualità e di esterni a tutta fascia, che possano alternarsi al meglio con quelli già presenti in squadra. Proprio per quanto riguarda l’apporto sulla corsia mancina, rimarrebbe sempre viva la pista Emerson Palmieri del Chelsea, che potrebbe sbarcare a Torino già a gennaio. Fari puntati sempre in Premier League, in riferimento ad un obiettivo che rinforzerebbe l’out di destra. LEGGI ANCHE: CalcioMercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Occhi aperti per lantus sul fronte calcioeuropeo. La dirigenza torinese starebbe monitorando attentamente l’evolversi di varie situazioni che intrigherebbero la società, al fine di regalare ad Andrea Pirlo elementi di spessore che andrebbero ad aumentare la qualità della rosa a disposizione del Maestro. Fabiosarebbe alla ricerca, in particolar modo, di almeno un centrocampista di qualità e di esterni a tutta fascia, che possano alternarsi al meglio con quelli già presenti in squadra. Proprio per quanto riguarda l’apporto sulla corsia mancina, rimarrebbe sempre viva la pista Emerson Palmieri del Chelsea, che potrebbe sbarcare a Torino già a gennaio. Fari puntati sempre in Premier League, in riferimento ad un obiettivo che rinforzerebbe l’out di destra. LEGGI ANCHE: Calcio...

