Melissa Satta e il figlio Maddox da brividi: “Febbre alta e svenimenti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Anche Melissa Satta è stata contagiata dal Covid. Anche lei, come moltissime celebrità in queste ultime settimane, lo ha rivelato a guarigione avvenuta sui social, raccontando la sua esperienza e rassicurando i fan. “Finalmente è arrivata una bellissima notizia sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa, Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”. (Continua..) Con una serie di Stories su Instagram, infatti, la showgirl ha confessato di essere stata molto male, e di aver trascorso due settimane da incubo. Intervistata dal Corriere della Sera, ha detto: “Ora sia io che Maddox (il figlio avuto da Boateng, ndr) stiamo bene, anche se devo ammettere che non è stata una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancheè stata contagiata dal Covid. Anche lei, come moltissime celebrità in queste ultime settimane, lo ha rivelato a guarigione avvenuta sui social, raccontando la sua esperienza e rassicurando i fan. “Finalmente è arrivata una bellissima notizia sia io chesiamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa, Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”. (Continua..) Con una serie di Stories su Instagram, infatti, la showgirl ha confessato di essere stata molto male, e di aver trascorso due settimane da incubo. Intervistata dal Corriere della Sera, ha detto: “Ora sia io che(ilavuto da Boateng, ndr) stiamo bene, anche se devo ammettere che non è stata una ...

