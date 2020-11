Melissa Satta avverte | “Il Covid-19 non è una banale influenza | ho visto il mio aspetto trasformarsi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’incubo die di suo figlio Maddox Prince è finalmente finito. La showgirl, infatti, è finalmente tornata negativa al-19 e, al termine di questo calvario, ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ tutte le difficoltà incontrate in questi giorni di isolamento: “Non è stata una passeggiata: non è detta che se hai 34 anni come me, affronterai ilcome una normale. Purtroppo per me non è stato così. Ci sentivamo tranquille, eravamo tra di noi, in casa, con i nostri figli, certe che non stavamo correndo alcun rischio. Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39. Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito ...