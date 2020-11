Meghan Markle, che «ha fornito informazioni» agli autori della biografia Finding Freedom (Di giovedì 19 novembre 2020) Emergono nuovi dettagli dalla battaglia in tribunale tra Meghan Markle e i due tabloid britannici da lei citati in giudizio, il Daily Mail e il Mail on Sunday. Secondo alcuni recenti documenti depositati all’Alta Corte di Londra, infatti, la duchessa avrebbe ammesso di aver fornito – seppur indirettamente – informazioni personali agli autori di «Finding Freedom», la biografia dei Sussex uscita alla fine dell’estate. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Emergono nuovi dettagli dalla battaglia in tribunale tra Meghan Markle e i due tabloid britannici da lei citati in giudizio, il Daily Mail e il Mail on Sunday. Secondo alcuni recenti documenti depositati all’Alta Corte di Londra, infatti, la duchessa avrebbe ammesso di aver fornito – seppur indirettamente – informazioni personali agli autori di «Finding Freedom», la biografia dei Sussex uscita alla fine dell’estate.

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle Meghan Markle: la lettera al padre non fu scritta tutta da lei Io Donna Meghan Markle: nuova svolta nel caso contro il Daily Mail

Sono stati depositati ieri all'Alta Corte di Giustizia, documenti secondo i quali Meghan abbia contribuito tramite terzi alla stesura della biografia Finding Freedom. Intanto il processo è rinviato al ...

