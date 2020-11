Medici italiani morti per Covid: sfondata quota 200. Nella seconda ondata 22 vittime (Di giovedì 19 novembre 2020) Hanno superato quota 200 i Medici morti durante l’epidemia di Covid. Ventidue sono morti durante la seconda ondata del virus, a partire dal primo ottobre. Lo rende noto l’ufficio stampa della Fnomceo, includendo nell’elenco anche i Medici in pensione o contagiati fuori dal servizio. Gli ultimi due nomi sul memoriale pubblicato sul Portale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), listato a lutto dall’11 marzo, giorno della scomparsa di Roberto Stella, sono quelli di due colleghi iscritti all’Ordine di Foggia, deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro: Mauro Cotillo, 58 anni, medico odontoiatra di Foggia e Giovanni Bissanti, 62 anni, medico di continuità assistenziale di Serracapriola. A comunicarlo alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Hanno superato200 idurante l’epidemia di. Ventidue sonodurante ladel virus, a partire dal primo ottobre. Lo rende noto l’ufficio stampa della Fnomceo, includendo nell’elenco anche iin pensione o contagiati fuori dal servizio. Gli ultimi due nomi sul memoriale pubblicato sul Portale della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo), listato a lutto dall’11 marzo, giorno della scomparsa di Roberto Stella, sono quelli di due colleghi iscritti all’Ordine di Foggia, deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altro: Mauro Cotillo, 58 anni, medico odontoiatra di Foggia e Giovanni Bissanti, 62 anni, medico di continuità assistenziale di Serracapriola. A comunicarlo alla ...

