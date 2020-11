MediaWolrd, Unieuro, Euronics e GameStop in tilt nel giorno dell’uscita in Italia della PlayStation 5 (Di giovedì 19 novembre 2020) Arriva in Italia la PlayStation 5 e MediaWorld, Unieuro, Euronics e GameStop vanno in tilt. Come riferisce il sito Mediagol.it, già pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì 19 novembre, l’ora X attesa da migliaia di appassionati di videogame, gli store online dei principali negozi di elettronica e videogiochi non riuscivano a gestire il sovraccarico di accessi. E così, in tanti sui social hanno segnalato come su MediaWorld comparisse un messaggio di cortesia; su Unieuro i tempi di reazione fossero molto lenti mentre i siti di Euronics e GameStop sono andati completamente in down. L’unico a “resistere” è stato Amazon, dove però l’ultimo modello della consolle firmataSony è stata messa in vendita solo all’ora di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Arriva inla5 e MediaWorld,vanno in. Come riferisce il sito Mediagol.it, già pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì 19 novembre, l’ora X attesa da migliaia di appassionati di videogame, gli store online dei principali negozi di elettronica e videogiochi non riuscivano a gestire il sovraccarico di accessi. E così, in tanti sui social hanno segnalato come su MediaWorld comparisse un messaggio di cortesia; sui tempi di reazione fossero molto lenti mentre i siti disono andati completamente in down. L’unico a “resistere” è stato Amazon, dove però l’ultimo modelloconsolle firmataSony è stata messa in vendita solo all’ora di ...

