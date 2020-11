Mattarella ha firmato il ddl Bilancio Si lavora al decreto ristori ter

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, nella serata di ieri hail disegno di legge di, che è stato quindi presentato alla Camera, dove inizierà l’iter per l’esame e l’approvazione. La legge diera stata bollinata, nel pomeriggio, dalla Ragioneria generale dello Stato. La manovra, che si compone di 229 articoli, vale 38 miliardi ed è per buona parte in deficit. Sarà la prima legge diad essere coperte dai fondi europei del Recovery Fund, che arriveranno però a partire dal 2021. Proprio per questo, la versione finale del disegno di legge include un Fondo presso il Mef per anticipare le risorse del Recovery fund. La dotazione è di 34,775 miliardi per il 2021, 41,3 miliardi per il 2022 e 44,573 miliardi per il 2023: in totale nel triennio 120,648 ...