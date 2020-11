Matrimonio a Prima Vista Nicole asfalta Sitara: tradimento e delusione (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli incredibili risvolti del programma Matrimonio a Prima Vista Italia, li potremo vedere su Real Time – anche se gli abbonati a Dplus hanno avuto un anticipo della puntata – martedì 24 novembre. Una puntata speciale in cui ci verrà dunque confermato la relazione tra Andrea e Sitara, che hanno lasciato Nicole e Gianluca. Ma, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli incredibili risvolti del programmaItalia, li potremo vedere su Real Time – anche se gli abbonati a Dplus hanno avuto un anticipo della puntata – martedì 24 novembre. Una puntata speciale in cui ci verrà dunque confermato la relazione tra Andrea e, che hanno lasciatoe Gianluca. Ma, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - arabesqueando : LA SIGLA. a week. Prima di tutto la sigla. Alice Allevi in perenne ritardo in sella alla sua fidatissima bicicletta… - sharingtheloves : @NatySpritzACM Ti chiedo scusa anche sotto questo tweet. Non sono infame e non ho come obbiettivo quello di spoiler… - Maryagitata : @NadiaPasticcio 'Matrimonio a prima vista' lo salvi? ???? - hoppuspotamus : Niente è bello come i commenti sotto la pagina di matrimonio a prima vista -