‘Matrimonio a prima vista Italia’, Nicole Soria, dopo il divorzio da Andrea Ghiselli, esprime il suo disappunto per la relazione con Sitara Rapisarda e lancia una stoccata ad entrambi (Di giovedì 19 novembre 2020) La quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia è stata sicuramente la più sorprendente di tutte. Nell’ultima puntata andata in onda, quando le tre coppie dovevano comunicare agli esperti la loro decisione finale, non c’erano state molte sorprese. Se Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani avevano deciso di divorziare, le altre due coppie avevano deciso di proseguire il loro matrimonio. Eppure, lo scoop che IsaeChia aveva lanciato settimane fa è stato poi confermato: non solo Nicole Soria e Andrea Ghiselli hanno divorziato, ma quest’ultimo ha poi intrapreso una relazione proprio con un’altra partecipante, Sitara. Fanpage.it ha quindi contattato Nicole e le ha posto alcune domande ... Leggi su isaechia (Di giovedì 19 novembre 2020) La quinta edizione di Matrimonio aItalia è stata sicuramente la più sorprendente di tutte. Nell’ultima puntata andata in onda, quando le tre coppie dovevano comunicare agli esperti la loro decisione finale, non c’erano state molte sorprese. See Gianluca Elifani avevano deciso di divorziare, le altre due coppie avevano deciso di proseguire il loro matrimonio. Eppure, lo scoop che IsaeChia avevato settimane fa è stato poi confermato: non solohanno divorziato, ma quest’ultimo ha poi intrapreso unaproprio con un’altra partecipante,. Fanpage.it ha quindi contattatoe le ha posto alcune domande ...

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - IsaeChia : ‘#MatrimonioaprimavistaItalia’, #NicoleSoria, dopo il divorzio da #AndreaGhiselli, esprime il suo disappunto per la… - its_elisaaa : se entro i trent'anni non trovo nessuno mi iscrivo a matrimonio a prima vista - Grunf1966 : #JamieLeeCurtis ? ha realizzato il sogno di un fan di “#Halloween” malato terminale. L’attrice ha virtualmente cele… - eve_bridgerton : @Boborius di essere erede al trono, specie da una madre che ha gli anni che ha ed ha vissuto nella mentalità 'la c… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Matrimonio prima La Tosetti Sposa vince i ZIWA Awards 2020 Fortune Italia