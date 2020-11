«Matrimonio a prima vista Italia 5» | il vero finale rovina le certezze e lascia senza parole Spoiler

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Un po’ lo speravamo che la decisione definitiva dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista sarebbe stata quella: due coppie insieme, quelle formate da Giorgia e Luca e da Nicole e Andrea, e una, quella di Sitara e Gianluca, scoppiata. Peccato che, come ci hanno insegnato le passate edizioni del programma, è quando si spegne la telecamera che le cose si svelano per come sono e che gli equilibri di coppia iniziano a scricchiolare o a rinsaldarsi a seconda dell’intensità del sentimento. Nel caso di quest’anno, la puntata rivelatrice che ci svela cosa sia successo poche settimane dopo la scelta ci mostra uno scenario particolare che a Matrimonio a prima vista non si era mai visto. Qualora doveste ancora gustarvela – andrà in onda martedì 24 novembre alle 21.20 su Real Time – vi consigliamo di interrompere la vostra lettura adesso. Qualora foste, invece, troppo curiosi per aspettare, il piatto è servito.