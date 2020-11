Mascherine trasparenti per persone sorde e cieche: comunicare è un diritto per tutti (Di giovedì 19 novembre 2020) Mascherine. Ormai sono diventate obbligatorie in quasi tutte le situazioni di vita quotidiana, all’aperto, a scuola, in ufficio, nei mezzi pubblici. Coprendo naso e bocca, sono il principale strumento di contenimento del contagio e di protezione, per noi stessi e per gli altri. Eppure per moltissime persone, le Mascherine rappresentano un grande ostacolo e sono una fonte di enorme stress e disagio. Le persone sorde e con problemi di udito, infatti, hanno bisogno della lettura labiale per interagire con il proprio interlocutore. Con i dispositivi di protezione tradizionali per loro è impossibile comunicare. Leggi anche › Mascherine in classe per i bambini: cosa c’è da sapere secondo i pediatri ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 novembre 2020). Ormai sono diventate obbligatorie in quasi tutte le situazioni di vita quotidiana, all’aperto, a scuola, in ufficio, nei mezzi pubblici. Coprendo naso e bocca, sono il principale strumento di contenimento del contagio e di protezione, per noi stessi e per gli altri. Eppure per moltissime, lerappresentano un grande ostacolo e sono una fonte di enorme stress e disagio. Lee con problemi di udito, infatti, hanno bisogno della lettura labiale per interagire con il proprio interlocutore. Con i dispositivi di protezione tradizionali per loro è impossibile. Leggi anche ›in classe per i bambini: cosa c’è da sapere secondo i pediatri ...

Le mascherine trasparenti sono un diritto per tutte le persone con disabilità audio visive. L'impegno dell'Associazione Luca Coscioni che ha mandato una richiesta ufficiale alle Istituzioni ...

«Le mascherine chirurgiche, purtroppo, ostacolano la lettura labiale ed escludono le persone sorde dalla vita sociale»: lo dichiarano dall'Associazione Luca Coscioni, dal Movimento LIS Subito! e dall' ...

