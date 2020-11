Marvel's Avengers svelerà nuovi dettagli su Kate Bishop all'evento War Table di oggi (Di giovedì 19 novembre 2020) Marvel's Avengers è stato ben lontano dall'essere il grande successo che Square Enix sperava. La base dei giocatori è in caduta libera e questo ha causato gravi perdite al publisher. Tuttavia, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno affermato che i nuovi contenuti arriveranno presto e riporteranno i giocatori in-game. Inizialmente previsto per ottobre, il DLC Kate Bishop è stato rinviato non molto tempo fa. Ora, gli sviluppatori hanno annunciato un nuovo evento War Table che andrà in onda alle 17 italiane di oggi e si concentrerà proprio su Kate Bishop e il suo set di mosse. È probabile che venga annunciata anche una nuova data di uscita per il DLC. Nel frattempo, Hawkeye è il prossimo personaggio dopo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020)'sè stato ben lontano dall'essere il grande successo che Square Enix sperava. La base dei giocatori è in caduta libera e questo ha causato gravi perdite al publisher. Tuttavia, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno affermato che icontenuti arriveranno presto e riporteranno i giocatori in-game. Inizialmente previsto per ottobre, il DLCè stato rinviato non molto tempo fa. Ora, gli sviluppatori hanno annunciato un nuovoWarche andrà in onda alle 17 italiane die si concentrerà proprio sue il suo set di mosse. È probabile che venga annunciata anche una nuova data di uscita per il DLC. Nel frattempo, Hawkeye è il prossimo personaggio dopo ...

