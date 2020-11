Marvel's Avengers: l'Operazione 'Kate Bishop - AIM allo scoperto' ha una data di uscita e un nuovo trailer (Di giovedì 19 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile di Marvel's Avengers verrà pubblicato l'8 dicembre 2020 all'interno dell'Operazione "Kate Bishop - AIM allo scoperto". Oltre alla nuova supereroina giocabile, Kate Bishop, e al nuovo capitolo della storia dell'Iniziativa Avengers, l'Operazione "Kate Bishop - AIM allo scoperto" di Marvel's Avengers introdurrà un nuovo e potente nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti che imitano gli attacchi degli ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha annunciato che il primosupereroe giocabile di'sverrà pubblicato l'8 dicembre 2020 all'interno dell'- AIM". Oltre alla nuova supereroina giocabile,, e alcapitolo della storia dell'Iniziativa, l'- AIM" di'sintrodurrà une potente nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti che imitano gli attacchi degli ...

