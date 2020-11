Marquez | quanto divertimento a bordo della Honda e

SolcianskaM : @Elio18890177 E nel frattempo? Nel frattempo suonatele musica, riempite la casa di fiori, fate cantare gli uccelli,… - boncirob : #motogp Si può dire? Marc Marquez,quanto ci manchi! - Matt_Orlandi : @toMMilanello Quanto mi sarebbe piaciuto vedere il duello Marquez-Stoner (ma, negli anni, ho capito il motivo vero… - EltonHolyStarr : @GiovaB95 @writer987 Gommino che avevano tutti i piloti ufficiali delle case in quanto non c'era il monogomma e i p… - AngyFra89 : Secondo il ragionamento del 'un anno fermo' allora anche Marquez avrebbe gravissimi problemi a tornare al top. Io… -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez quanto

Corriere dello Sport

I due fratelli spagnoli si sono divertiti a girare per le strade cittadine a bordo della nuova vettura 100% elettrica della Casa giapponese. Tra dettagli tecnici e caratteristiche non sono mancati div ...ma sui social è tornato di moda un vecchio video del 2017 che ha per protagonisti Dani Pedrosa e Marc Marquez. I due, che in quel periodo erano compagni di squadra nel Team Repsol Honda, vestono i ...