Marina: Man's World è il nuovo singolo (Di giovedì 19 novembre 2020) Si è privata dei suoi "diamanti", ma Marina prova che brilla ancora nel singolo Man's World. Un canto femminista che racconta della condizione della donna nel tempo, con le sonorità possenti di cui si sentiva tanto la mancanza. Cosa racconta Marina in Man's World? Bentornata, vera Marina & The Diamonds: finalmente con Man's World ti fai riconoscere per come sei. Parole esagerate, forse, ma condivise senza dubbio da un'ampia fascia dei suoi "diamanti" quando hanno paragonato Man's World alle tracce dell'album precedente. Vero, per un'artista come Marina, che è entrata nell'olimpo del pop giovanissima e al momento del debutto con l'acclamato The Family Jewels, ...

b4squiatscrown : Ecco un brano per te… Man's World di MARINA - denny_with_an_e : Professore: ok, riprendiamo la lezione? Io: No, devo finire di ascoltare Man's World di Marina per la 5000 volta... - hisnamesANTONIO : @WARNERMUSICIT siete l'unico account Warner Music che non ha messo alcun promo del nuovo singolo di MARINA - Man's World - justashake : RT @RebVelvet_: Marina ha fatto uscire Man's world ieri per darci l'inno misandrico con cui affrontare la giornata internazionale dell'uomo… - patriarchyslyer : RT @RebVelvet_: Marina ha fatto uscire Man's world ieri per darci l'inno misandrico con cui affrontare la giornata internazionale dell'uomo… -

