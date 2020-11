Marco Rossi: “Szoboszlai? Ha un dono, in passato è stato vicino al Milan” (Di giovedì 19 novembre 2020) Marco Rossi, ct dell’Ungheria, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato tra le altre cose di Dominik Szoboszlai ormai in procinto di lasciare il Salisburgo. Queste le parole del tecnico italiano: “Ha un talento innato, un dono. Ha capacità balistiche uniche, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei migliori campionati. vede molto bene lo sviluppo, ma deve migliorare nella fase difensiva. In passato è stato molto vicino al Milan, ma anche il Napoli ha mostrato interesse. Italia? Sono felice per Mancini, mi piace molto la sua Nazionale e ha convocato giovani talenti.” Foto: RB Salisburgo Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020), ct dell’Ungheria, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato tra le altre cose di Dominik Szoboszlai ormai in procinto di lasciare il Salisburgo. Queste le parole del tecnico italiano: “Ha un talento innato, un. Ha capacità balistiche uniche, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei migliori campionati. vede molto bene lo sviluppo, ma deve migliorare nella fase difensiva. Inmoltoal Milan, ma anche il Napoli ha mostrato interesse. Italia? Sono felice per Mancini, mi piace molto la sua Nazionale e ha convocato giovani talenti.” Foto: RB Salisburgo Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

