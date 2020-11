Marco Iacono, chi è il nuovo fidanzato di Nina Moric (foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) Nina Moric prova a ricostruire, insieme a Marco Iacono. Dopo i giorni infuocati delle polemiche a distanza con l’ex marito Fabrizio Corona per il figlio Carlos, la showgirl croata si è mostrata più innamorata che mai sui social, dando la sensazione di aver ritrovato la felicità. La Moric, infatti, ha pubblicato su Instagram alcune fotografie nelle quali è in compagnia del suo nuovo fidanzato. Nei pressi di una piscina di un hotel, davanti ad un bel tramonto o, ancora, abbracciati e sorridenti. Lui si chiama Marco Iacono ed avrebbe 22 anni in meno della showgirl (che ne ha compiuti 44 lo scorso 22 luglio). Su Instagram il suo account (privato!), Marco kino 22, ha poco più di 8 mila follower, con soli 12 ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 19 novembre 2020)prova a ricostruire, insieme a. Dopo i giorni infuocati delle polemiche a distanza con l’ex marito Fabrizio Corona per il figlio Carlos, la showgirl croata si è mostrata più innamorata che mai sui social, dando la sensazione di aver ritrovato la felicità. La, infatti, ha pubblicato su Instagram alcunegrafie nelle quali è in compagnia del suo. Nei pressi di una piscina di un hotel, davanti ad un bel tramonto o, ancora, abbracciati e sorridenti. Lui si chiamaed avrebbe 22 anni in meno della showgirl (che ne ha compiuti 44 lo scorso 22 luglio). Su Instagram il suo account (privato!),kino 22, ha poco più di 8 mila follower, con soli 12 ...

