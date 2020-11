Marasco Logico | Reintroduzione sponsor betting intervento giusto in difesa legalità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità "sarebbe un, una mossa strategica nel perimetro delladella, prima ancora di un aiuto verso calcio e dello sport più in generale". Morenopresidente dell'associazione, commenta così la proposta del presidente di Serie A Paolo Dal Pino riguardo ladellaizzazione dalnel calcio. "Non si tratta di un aiuto, si tratterebbe solamente di restituire ai privati la facoltà di sottoscrivere contratti diizzazione", aggiungead Agipronews. "Come lo faremo? In assenza di una revisione normativa che tenga conto delle linee ...