Marasco (Logico): “Reintroduzione sponsor betting intervento giusto in difesa legalità” (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità “sarebbe un intervento giusto, una mossa strategica nel perimetro della difesa della legalità, prima ancora di un aiuto verso calcio e dello sport più in generale”. Moreno Marasco presidente dell’associazione Logico, commenta così la proposta del presidente di Serie A Paolo Dal Pino riguardo la reintroduzione della sponsorizzazione dal betting nel calcio. “Non si tratta di un aiuto, si tratterebbe solamente di restituire ai privati la facoltà di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione”, aggiunge Marasco ad Agipronews. “Come lo faremo? In assenza di una revisione normativa che tenga conto delle linee guida europee in materia di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Se lo Stato dovesse ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità “sarebbe un, una mossa strategica nel perimetro delladella legalità, prima ancora di un aiuto verso calcio e dello sport più in generale”. Morenopresidente dell’associazione, commenta così la proposta del presidente di Serie A Paolo Dal Pino riguardo la reintroduzione dellaizzazione dalnel calcio. “Non si tratta di un aiuto, si tratterebbe solamente di restituire ai privati la facoltà di sottoscrivere contratti diizzazione”, aggiungead Agipronews. “Come lo faremo? In assenza di una revisione normativa che tenga conto delle linee guida europee in materia di ...

LOGiCO chiede all’ADM la sospensione del Salvasport in attesa del giudizio di merito del TAR

Questo è l’oggetto della lettera che l’Associazione LOGiCO – Lega Operatori di Gioco Online in rappresentanza dei principali concessionari del settore del gioco pubblico a distanza, ha inviato a firma ...

