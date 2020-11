Mara Venier è a dieta con pizza, mortadella e mezzo panettone (Foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) Mara Venier sa benissimo che dovrebbe mettersi un po’ a dieta, ci prova ma poi le arrivano a casa i panettoni dello chef Gennaro Esposito e addio buoni propositi (Foto). 70 anni appena compiuti ed è sempre Mara Venier a confermarsi la zia d’Italia, una delle donne del mondo dello spettacolo, della tv, più amate. Ogni domenica continua a tenere compagnia il suo pubblico di Rai 1 con Domenica In ma quando torna a casa si gode la famiglia, il nipotino Claudio e il suo adorato Nicola Carraro. Negli anni ha preso qualche chilo, soprattutto durante la prima quarantena e di certo il piede rotto non l’ha aiutata. Sarebbe il momento di perdere un po’ di peso ma mangiare cose golose resta sempre una delle tentazioni più forti. Non finge di certo la Venier, non è fa come chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020)sa benissimo che dovrebbe mettersi un po’ a, ci prova ma poi le arrivano a casa i panettoni dello chef Gennaro Esposito e addio buoni propositi (). 70 anni appena compiuti ed è semprea confermarsi la zia d’Italia, una delle donne del mondo dello spettacolo, della tv, più amate. Ogni domenica continua a tenere compagnia il suo pubblico di Rai 1 con Domenica In ma quando torna a casa si gode la famiglia, il nipotino Claudio e il suo adorato Nicola Carraro. Negli anni ha preso qualche chilo, soprattutto durante la prima quarantena e di certo il piede rotto non l’ha aiutata. Sarebbe il momento di perdere un po’ di peso ma mangiare cose golose resta sempre una delle tentazioni più forti. Non finge di certo la, non è fa come chi ...

