Manlio Santanelli | per il teatro vi sarà una rinnovata carica d’entusiasmo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Intervista al grande drammaturgo: “Si ritornerà agli appuntamenti di sempre dele vicertamente una». In grande armonia con la lingua italiana e quella napoletana,, oltre che componente di quel meraviglioso manipolo di autori fondatori della “Nuova Drammaturgia Napoletana”, va sicuramente definito come uno dei maggiori autori contemporanei di respiro europeo. Grazie ai suoi testi, dove la poesia e la sottile comicità coesistono con una drammaturgia di stampo partenopeo e unmoderno dal penetrante carattere internazionale, l’autore di opere teatrali come “Uscita d’Emergenza”e “Regina Madre”, sembra percorrere, a tratti, gli stessi ...