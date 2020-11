Manchester City | Sun | “Si prepara l’assalto a Messi | pronti 60 milioni per il Barcellona”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nelle ultime ore il fuoriclasse del Barcellona, Lionelè rientrato in Spagna dopo gli impegni con la Nazionale Argentina e, al suo arrivo, ha risposto in maniera stizzita ad un giornalista che gli ha chiesto se il difficile inserimento di Antoine Griezmann nel club blaugrana sia colpa sua: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto nel club”. Le parole dell’argentino sono molti forti e continua a dar adito a tutte le numerose voci di mercato, che lo vorrebbero vicino ad un trasferimento al. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, la società inglese sarebbe pronta a sborsare una cifra tra i 55 e i 60di euro per accontentare il tecnico Pep Guardiola, che ha già allenato la ‘Pulce’ negli anni d’oro del Barcellona. SportFace.