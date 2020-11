Manchester City | Pep Guardiola rinnova il contratto sino al 2023 | “Continueremo a migliorare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) La storia di Pepe ilè destinata a continuare almenoal. E’ infatti arrivato l’annuncio del rinnovo deldell’allenatore catalano che dunque rimarrà in Inghilterra almeno per altri tre anni, oltre alla stagione appena cominciata.era arrivato anel 2016, il presidente Khaldoon Mubarak ha commentato così: “È la testimonianza delle qualità dell’uomo, la passione e l’intelligenza di Pepsono ora intrecciati all’interno della cultura del nostro club. Questo impatto è stato fondamentale per il nostro successo durante questi anni ed è per questo che sono lieto che condivida le nostre idee”.ha parlato della sua gioia nel firmare l’accordo: ...