Manchester City | Guardiola | «Qui ho sempre avuto tutto quello che desideravo»

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la firma sul rinnovo di contratto Pepha parlato ai canali ufficiali del. Le sue parole Pepha parlato ai canali ufficiali delCiy dopo la firma sul rinnovo di contratto: queste le parole del tecnico catalano. «Mi sono sentito il benvenuto nel Club e nella città dal primo giorno. I giocatori, lo staff, i tifosi, la proprietà, tutti mi hanno accolto bene. Da allora abbiamo vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questi successi. Avere questo tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa desiderare. Hoper fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato di avere. Saremo qui per altri due anni: la sfida per noi è quella di ...

GoalItalia : ?? BREAKING - Pep #Guardiola ha firmato il rinnovo con il Manchester City ?? - SkySport : Manchester City, Guardiola rinnova il contratto fino al 2023 - Sport_Mediaset : +++MANCHESTER CITY: UFFICIALE, GUARDIOLA RINNOVA PER ALTRI DUE ANNI+++ #SportMediaset - CalcioWeb : Ufficiale, #Guardiola rinnova con il @ManCity: c'è l'accordo fino al 2023 - - zazoomblog : Manchester City Sun: “Si prepara l’assalto a Messi pronti 60 milioni per il Barcellona” - #Manchester #prepara #l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Il Manchester City ha annunciato sul proprio sito internet il rinnovo del contratto di Pep Guardiola per altre due stagioni. Il nuovo accordo con il tecnico spagnolo scadrà pertanto nel 2023. Da quand ...(askanews) - Pep Guardiola sarà l'allenatore del Manchester City per altri due anni. Il tecnico catalano ha prolungato il contratto fino all'estate del 2023. Guardiola si è seduto sulla panchina del C ...