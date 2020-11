"Mamma, ho il coronavirus e sono senza soldi". Ma i 'veri' figli la salvano dalla truffa (Di giovedì 19 novembre 2020) Lodi, 19 novembre 2020 - "Ciao Mamma, ho contratto il coronavirus e sono in grave difficoltà economica". L'anziana si prepara a scendere in strada con i soldi ma, grazie ai veri figli , il raggiro ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Lodi, 19 novembre 2020 - "Ciao, ho contratto ilin grave difficoltà economica". L'anziana si prepara a scendere in strada con ima, grazie ai, il raggiro ...

Lodi, 19 novembre 2020 - "Ciao mamma, ho contratto il coronavirus e sono in grave difficoltà economica”. L’anziana si prepara a scendere in strada con i soldi ma, grazie ai veri figli, il raggiro salt ...

Modena piange “Charly” Campedelli maratoneta, falegname e costruttore di autobus

MODENA «Papà conosceva tutti i vigili perché, quando era in giro, segnalava tutte le buche e i cartelli stradali divelti. A soli 17 anni aveva fabbricato la sua camera da letto che utilizzò dopo il ma ...

