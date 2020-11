Maltempo in Campania: venerdì 20 novembre allerta meteo arancione (Di giovedì 19 novembre 2020) Maltempo in Campania: la Protezione civile ha dichiarato uno stato di allerta meteo arancione dalle ore 9 di venerdì 20 alle 9 di sabato 21 novembre. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 9 di domani mattina, venerdì 20 novembre, fino alle 9 di sabato 21. Il livello di criticità sarà arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio). In queste zone si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, ... Leggi su 2anews (Di giovedì 19 novembre 2020)in: la Protezione civile ha dichiarato uno stato didalle ore 9 di20 alle 9 di sabato 21. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso divalevole a partire dalle 9 di domani mattina,20, fino alle 9 di sabato 21. Il livello di criticità saràsulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio). In queste zone si prevedono “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, ...

