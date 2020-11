Mai visto il bilancio di previsione. Al Senato la trasparenza latita. L’anno è quasi finito e dei conti 2020 non c’è traccia. Mentre la Camera ha approvato il documento da mesi (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra una barzelletta ma non lo è. Mancano solo 42 giorni alla fine delL’anno eppure c’è un organo dello Stato che ancora – incredibilmente! – non consegna, non discute né tantomeno approva il bilancio di previsione 2020. Si dirà: certamente parliamo di un organo secondario, un organo talmente remoto da potersi permettere di andare lento pede, lentissimo pede per pratiche amministrative così fondamentali. E invece no. L’istituzione di cui parliamo è il Senato della Repubblica italiana, l’organo formalmente secondo soltanto alla presidenza della Repubblica. Il Consiglio di presidenza, al cui vertice siede la seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non ha ancora trovato il tempo di esaminare e approvare il bilancio di previsione. Quale la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra una barzelletta ma non lo è. Mancano solo 42 giorni alla fine deleppure c’è un organo dello Stato che ancora – incredibilmente! – non consegna, non discute né tantomeno approva ildi. Si dirà: certamente parliamo di un organo secondario, un organo talmente remoto da potersi permettere di andare lento pede, lentissimo pede per pratiche amministrative così fondamentali. E invece no. L’istituzione di cui parliamo è ildella Repubblica italiana, l’organo formalmente secondo soltanto alla presidenza della Repubblica. Il Consiglio di presidenza, al cui vertice siede la seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non ha ancora trovato il tempo di esaminare e approvare ildi. Quale la ...

In questo periodo di ritorni televisivi c'è speranza anche per rivedere Merlin 6? Tra rumor e annunci, ecco cosa aspettarci.

