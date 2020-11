Mad at Disney, Salem Ilese: ecco il singolo diventato virale su TikTok (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Mad at Disney è diventato un brano virale grazie all’interpretazione di Salem Ilese. La canzone pop è stata scritta dalla stessa Ilese, che si dichiara disillusa sull’amore dopo aver ottenuto false aspettative di romanticismo guardando i film con protagoniste le principesse Disney. Salem Ilese è nata a San Francisco il 19 agosto 1999 e ha ottenuto la fama proprio quest’anno, grazie a questo brano. Ha studiato al College of Music diBerklee per due anni, seguendo, prima ancora, lezioni come sognwriter. Proprio grazie al social TikTok la sua canzone è diventata virale, accompagnata da una clip, e sempre più trasmessa anche dal radio (italiane inclluse). Potete vedere il video ufficiale ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Mad atun branograzie all’interpretazione di. La canzone pop è stata scritta dalla stessa, che si dichiara disillusa sull’amore dopo aver ottenuto false aspettative di romanticismo guardando i film con protagoniste le principesseè nata a San Francisco il 19 agosto 1999 e ha ottenuto la fama proprio quest’anno, grazie a questo brano. Ha studiato al College of Music diBerklee per due anni, seguendo, prima ancora, lezioni come sognwriter. Proprio grazie al socialla sua canzone è diventata, accompagnata da una clip, e sempre più trasmessa anche dal radio (italiane inclluse). Potete vedere ilufficiale ...

flaviif1 : Mad at disney ora CHARLES TI VEDI I TIKTOK EH??BECCATOO - autvmn_leaves : comunque quella che canta mad at disney assomiglia un casino a cassie di skins - CHI0SC0 : Quanto bella la cover di Mad At Disney di Blue.D I’m in love - mnwrld : NO PUEDO MAD A DISNEY Y BLUE BERRY EYES SSISJSKSSJSJSHS AMO - MayconD45427661 : @heyreinaldo Nossa se a Fiktti cantasse mad at Disney ia ficar tudo -