“Ma hanno litigato?”. Ilary Blasi, impossibile non farsi questa domanda dopo la nuova foto (Di giovedì 19 novembre 2020) Da quanto si sa Ilary Blasi è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. Già fioccano i nomi dei primi presunti naufraghi anche se non c’è certezza sulla data di inizio del reality che fu di Alessia Marcuzzi. Ma Ilary ha legato indissolubilmente il suo nome al GF Vip, che ha condotto per diverse edizioni con l’appoggio di Alfonso Signorini, ora al timone del programma di Canale 5. Ed è stato proprio il giornalista a chiarire a Casa Chi i rapporti attuali con la Blasi. Ha raccontato aver più volte invitato Ilary a cena a casa sua ma che per un motivo o per un altro la conduttrice avrebbe rimandato l’inconese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Da quanto si saè laconduttrice de L’Isola dei Famosi. Già fioccano i nomi dei primi presunti naufraghi anche se non c’è certezza sulla data di inizio del reality che fu di Alessia Marcuzzi. Maha legato indissolubilmente il suo nome al GF Vip, che ha condotto per diverse edizioni con l’appoggio di Alfonso Signorini, ora al timone del programma di Canale 5. Ed è stato proprio il giornalista a chiarire a Casa Chi i rapporti attuali con la. Ha raccontato aver più volte invitatoa cena a casa sua ma che per un motivo o per un altro la conduttrice avrebbe rimandato l’inconese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza ...

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - dellorco85 : Imbarazzante l'annuncio dello sciopero per il 9 dicembre dei sindacati dei Dipendenti Pubblici. Nonostante la crisi… - TizianaFerrario : Ungheria e Polonia due ex paesi comunisti diventati semifascisti. Non sanno cosa siano diritti e democrazia.Non l'h… - unsucchino : il prof non hanno preferenze e poi : compagno: allora prof: io gli metterei 10 ma vaffanculo - Caterinasmn88 : RT @mapvss: C'è qualcuno nel casertano ad avere BOMBOLE DI OSSIGENO vuote? Il ragazzo di una mia collega ha preso il covid e ha difficoltà… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma hanno Arjowiggins risponde alla domanda di packaging sostenibile con una nuova e rivoluzionaria carta barriera traslucida Fortune Italia