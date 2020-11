Lutto nel mondo del giornalismo, morto Alfredo Pigna: ha raccontato lo sci alpino in Rai (Di giovedì 19 novembre 2020) Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all’età di 94 anni è morto Alfredo Pigna, per anni storica voce dello sci alpino sulla Rai. Nato a Napoli nel 1926, ha legato la propria carriera ai racconti televisivi delle imprese della valanga azzurra, a cominciare dalle imprese di Alberto Tomba. Conduttore della Domenica Sportiva e telecronista anche della vela, era stato amico personale di Dino Buzzati e sceneggiatore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020)neldelsportivo: all’età di 94 anni è, per anni storica voce dello scisulla Rai. Nato a Napoli nel 1926, ha legato la propria carriera ai racconti televisivi delle imprese della valanga azzurra, a cominciare dalle imprese di Alberto Tomba. Conduttore della Domenica Sportiva e telecronista anche della vela, era stato amico personale di Dino Buzzati e sceneggiatore. SportFace.

Lutto nel mondo del giornalismo, morto Alfredo Pigna: ha raccontato lo sci alpino in Rai a cominciare dalle imprese di Alberto Tomba

