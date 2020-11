Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alfredo Pigna (Di giovedì 19 novembre 2020) Alfredo Pigna è morto all’età di 94 anni. E’ stata la voce della valanga azzurra e di Alberto Tomba. Ha condotta la ‘Domenica Sportiva’. ROMA – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto all’età di 94 anni Alfredo Pigna, voce storica della valanga azzurra e di Alberto Tomba. Ha condotta la Domenica Sportiva. A dare la notizia della scomparsa è stato il collega Franco Zuccalà con un post su Facebook. Chi era Alfredo Pigna, la biografia del giornalista Nato a Napoli il 6 giugno 1926 (Gemelli), Alfredo Pigna ha iniziato la sua carriera da giornalista dopo la laurea in Legge. L’ingresso nel mondo della Rai è avvenuto tra il 1955 e il 1960. Già ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020)all’età di 94 anni. E’ stata la voce della valanga azzurra e di Alberto Tomba. Ha condotta la ‘Domenica Sportiva’. ROMA –neldel. E’all’età di 94 anni, voce storica della valanga azzurra e di Alberto Tomba. Ha condotta la Domenica Sportiva. A dare la notizia della scomparsa è stato il collega Franco Zuccalà con un post su Facebook. Chi era, la biografia del giornalista Nato a Napoli il 6 giugno 1926 (Gemelli),ha iniziato la sua carriera da giornalista dopo la laurea in Legge. L’ingresso neldella Rai è avvenuto tra il 1955 e il 1960. Già ...

Alfredo Pigna è morto all'età di 94 anni. E' stata la voce della valanga azzurra e di Alberto Tomba. Ha condotta la 'Domenica Sportiva'.

