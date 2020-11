L’università di Padova certifica un sanificatore che abbatte il Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ha certificato il dispositivo Sanity System di sanificazione degli ambienti (aria e superfici) con tecnologia a ozono come efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARS-CoV-2, con abbattimento della carica virale superiore al 99%. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ha certificato il dispositivo Sanity System di sanificazione degli ambienti (aria e superfici) con tecnologia a ozono come efficace nell’attività virucida nei confronti del virus SARS-CoV-2, con abbattimento della carica virale superiore al 99%.

