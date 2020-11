L’università di Bari sospende il docente che aveva detto: “Le giudici donne sono troppo emotive” (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Il rettore delL’università di Bari Stefano Bronzini ha disposto «nelle more di definitive determinazioni in merito, l’immediata sospensione del dottor Donato Mitola dall’incarico di cultore della materia e da qualsiasi altra attività di didattica e di ricerca di questa Università». La denuncia nasce dalla diffusione on line di alcune lezioni del docente ripresa poi in una nota da parte di una associazione studentesca che in una nota si sono rivolti al presidente della Scuola di Medicina, il professor Loreto Gesualdo. “Non ci possono essere giudici donne, perché giudicare vuol dire essere imparziali e le donne invece sono condizionate dall’emotività”. Questa è stata la prima di una lunga serie di frasi contestate. Nella lezione, Mitola ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Il rettore deldiStefano Bronzini ha disposto «nelle more di definitive determinazioni in merito, l’immediata sospensione del dottor Donato Mitola dall’incarico di cultore della materia e da qualsiasi altra attività di didattica e di ricerca di questa Università». La denuncia nasce dalla diffusione on line di alcune lezioni delripresa poi in una nota da parte di una associazione studentesca che in una nota sirivolti al presidente della Scuola di Medicina, il professor Loreto Gesualdo. “Non ci posessere, perché giudicare vuol dire essere imparziali e leinvececondizionate dall’emotività”. Questa è stata la prima di una lunga serie di frasi contestate. Nella lezione, Mitola ...

ria_valle : RT @radio_zek: “No a giudici donna, sono troppo emotive'; 'Le madri devono stare a casa coi bambini'; 'Le coppie gay non possono crescere f… - nicolaiandolino : RT @radio_zek: “No a giudici donna, sono troppo emotive'; 'Le madri devono stare a casa coi bambini'; 'Le coppie gay non possono crescere f… - admaioramai : RT @radio_zek: “No a giudici donna, sono troppo emotive'; 'Le madri devono stare a casa coi bambini'; 'Le coppie gay non possono crescere f… - RobMirandola : Oggi al @MPublitalia vi presentiamo il percorso di Francesco Maselli che dopo una laurea triennale in Scienze delle… - robyfiore : Amo la Puglia, quanto l'America... ma dico io, Bioetica a parte, un esame di italiano ad aspirante professore dell'… -

